Только две страны переживут ядерную войну: кто станет последней надеждой человечества

Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса, Энни Джейкобсон уточнила, что жизнь в этих странах будет далекая от нормальной. Людям придется бороться за продовольствие, жить под землей и существовать в темноте из-за разрушения озонового слоя и радиационной угрозы.