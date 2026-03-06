Только две страны переживут ядерную войну: кто станет последней надеждой человечества

Исследование, опубликованное в зарубежной прессе, показало, что якобы лишь две страны смогут выжить после ядерной войны. Как сообщает Mirror, применение 12 тысяч ядерных боеголовок приведет к катастрофическим последствиям для планеты.
В эпицентрах взрывов температура может достичь 100 миллионов градусов Цельсия, мгновенно испаряясь миллионы людей. Однако наиболее опасной угрозой являются не столько сами взрывы, сколько последствия в виде «ядерной зимы».
По мнению ученых, только Австралия и Новая Зеландия смогут пережить ядерную войну. Это связано с их удаленностью от основных ядерных держав, возможностью производства пищи в условиях резкого похолодания и низкой плотностью населения, что снижает количество целей для ударов.
Эксперт по сценариям ядерного апокалипсиса, Энни Джейкобсон уточнила, что жизнь в этих странах будет далекая от нормальной. Людям придется бороться за продовольствие, жить под землей и существовать в темноте из-за разрушения озонового слоя и радиационной угрозы.
Ранее KP.RU сообщал, что Израиль и США нанесли удар по иранским ядерным объектам. В результате взрыва над комплексом тяжеловодного ядерного реактора в Араке возникло огромное облако.