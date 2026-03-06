Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать и питаться консервами.
«Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», — сказал Обама на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону.
Обама рассказал, что это происходило в то время, когда Джексон впервые выдвигался в президенты США. «Я тогда только из колледжа выпустился», — вспомнил бывший американский лидер.
Обама после школы поступил в небольшой коллеж искусств в Лос-Анджелесе, затем перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1983 году получил степень бакалавра в области искусств. Позже он получил степень юриста в Гарварде.
Джесси Джексон — пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля.