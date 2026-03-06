Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама признался, что в молодости все время работал и питался консервами

Обама в молодости питался консервами, чтобы выплатить студенческий долг.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать и питаться консервами.

«Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, я хватал несколько лишних крекеров, клал в свой карман», — сказал Обама на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону.

Обама рассказал, что это происходило в то время, когда Джексон впервые выдвигался в президенты США. «Я тогда только из колледжа выпустился», — вспомнил бывший американский лидер.

Обама после школы поступил в небольшой коллеж искусств в Лос-Анджелесе, затем перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1983 году получил степень бакалавра в области искусств. Позже он получил степень юриста в Гарварде.

Джесси Джексон — пастор и борец за гражданские права, в президенты он выдвигался дважды, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше