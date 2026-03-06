Ричмонд
Стало известно, какие вирусы угрожают россиянам весной 2026 года

Академик Онищенко: весной и летом в России будут распространяться грипп и ковид.

Источник: Комсомольская правда

В межсезонье традиционно наблюдается подъем простудных заболеваний, а также заражений инфекциями. О том, какие вирусы будут угрожать россиянам в ближайшие месяцы, сообщил изданию aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

— Сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается, такое положение будет продолжаться примерно до второй декады апреля. Ковид будет и весной, и летом, — заявил доктор.

Специалист напомнил, что если появилось недомогание с температурой, то стоит приобрести тест и провериться на коронавирус, а затем обязательно обратиться к врачу для назначения верного лечения даже при отрицательном результате.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что недостаточная влажность в жилых помещениях может негативно влиять на состояние кожного покрова и слизистых оболочек, провоцируя ухудшение течения различных болезней. Пересохшая слизистая носа во время сна заставляет человека дышать ртом, что вызывает раздражение в горле и повышает уязвимость к вирусным заболеваниям.