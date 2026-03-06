Ричмонд
Паралимпийцы РФ впервые за 12 лет вышли на церемонию открытия Игр с флагом

Делегация РФ вышла под национальным флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Источник: Аргументы и факты

Делегация РФ вышла под национальным флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпийских игр в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона» в Италии.

Российская команда впервые с 2014 года участвует в церемонии открытия Паралимпиады с флагом и гимном.

В состав делегации вошли президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, пресс-атташе российской паралимпийской команды Екатерина Пронина.

Официальными знаменосцами выбраны лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев, их показывают в видео, подготовленном для мероприятия. При этом флаги всех стран-участниц на церемонии несут волонтёры.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д Ампеццо проводятся с 6 по 15 марта. В Паралимпиаде участвуют шесть российских спортсменов.

Напомним, осенью 2025 года IPC снял ограничительные меры с РФ и Белоруссии. В частности, генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета отменила приостановку членства Паралимпийского комитета России.

Ранее глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что российские военнослужащие, получившие ранения в ходе СВО, смогут участвовать в будущих Паралимпиадах.