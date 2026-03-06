Праздничный букет способен отравить домашнего питомца: какие цветы несут в себе опасность

Букет цветов — один из главных и желанных подарков на 8 марта, однако, если в доме у получательницы есть домашние животные, то некоторых цветов лучше избегать. Дело в том, что растения могут оказаться отравой для питомцев, об этом рассказала «РИАМО» флорист Арина Школина.
— Зона риска — весенние луковичные, особенно тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Их сок содержит алкалоиды, способные вызвать у собак и кошек тяжелейшие ожоги пищевода, рвоту и сбои в работе сердца, — предупредила эксперт.
Флорист отметила, что лилия для питомцев смертельно токсична: даже пыльца, попавшая на шерсть, а потом слизанная животным, вызывает почечную недостаточность. Также стоит избегать популярных хризантем и ирисов — они вызывают дерматит и расстройство желудка.
Кстати, помимо традиционных тюльпанов и роз, в Международный женский день в качестве подарка можно преподнести и необычные цветы — крокусы, амариллисы, пролески, мускари, сообщил RT. Такой подарок не только удивит, но и будет радовать долго, ведь цветок может расти в горшке на подоконнике или даже в открытом грунте.