Где сегодня безопасно отдохнуть россиянам: турэкперт перечислила самые спокойные направления

Ситуация в мире нестабильна, а значит туристам приходится искать новые направления для отдыха. Куда россиянам можно отправиться, чтобы избежать проблем, рассказала в беседе с «РИАМО» эксперт в сфере туризма Камила Велибекова.
— Весна считается одним из наиболее благоприятных сезонов для поездок в Китай, для граждан России действует безвизовый режим на срок до 30 дней. Япония также идеально подойдет для отдыха в весной. Сезон цветения сакуры делает страну одной из самых красивых для путешествий, — считает специалист.
Турэксперт назвала еще одно направление для путешествия весной: для тех, кто не любит толпы — это Таиланд. Здесь пик сезона подходит к концу, а погода все еще солнечная.
Тем временем авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта из-за тревожной ситуации на Ближнем Востоке, передал RT. Также сообщалось, что российским авиакомпаниям рекомендовали продлить отмену авиасообщения с Израилем до 20 марта.