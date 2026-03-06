Ричмонд
Saudi Airlines частично возобновит полеты в Дубай с 7 марта

Саудовская авиакомпания Saudi Airlines сообщила о планах вновь начать выполнение рейсов в Дубай.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская авиакомпания Saudi Airlines сообщила о планах вновь начать выполнение рейсов в Дубай. Согласно официальному сообщению перевозчика, частичное восстановление авиасообщения намечено на 7 марта.

В заявлении компании уточняется, что полеты будут возобновлены как в направлении эмирата, так и из него. Речь идет о постепенном возвращении рейсов на этом маршруте после периода ограничений.

Информацию о решении авиаперевозчика распространил телеканал Al Hadath, сославшись на официальное заявление Saudi Airlines. Другие детали о расписании и объеме восстановленных рейсов пока не приводятся.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от туристических поездок в страны Персидского залива, включая ОАЭ, до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением.

