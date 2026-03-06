Ричмонд
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 15 марта

Воздушное пространство Ирана закрыто из-за война на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 15 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени [11:30 мск] 15 марта», — сказал инсайдер.

Источник добавил, что исключение могут составить рейсы государственной, военной и санитарной авиации. Также могут разрешить полеты в целях поисково-спасательных операций и те, которые выполняются по отдельным разрешениям органов гражданской авиации.

Ранее KP.RU сообщал, что десять стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство. В списке оказались Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Катар и другие государства. Ограничения введены из-за начала военной операции США и Израиля против Тегерана.

