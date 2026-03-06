Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц объяснил свое «слишком дружелюбное» поведение в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил свое «слишком дружелюбное» поведение на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил свое «слишком дружелюбное» поведение на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.

— Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом, — заявил он, выступая в Штокахе на закрытии предвыборной кампании партии ХДС в ландтаг земли Баден-Вюртемберг.

По его словам, он знает об упреках в свой адрес, касающихся того, что был «слишком дружелюбным» с Трампом, передает РИА Новости.

Дональд Трамп в шутку ударил по колену Фридриха Мерца во время встречи в Белом доме 3 марта. Немецкий лидер в ответ рассмеялся, глава США тоже улыбался.

2 февраля Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично комментируя свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше