Мерц объяснил свое «слишком дружелюбное» поведение в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц объяснил свое «слишком дружелюбное» поведение на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме нежеланием спорить с ним перед включенными камерами.
— Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом, — заявил он, выступая в Штокахе на закрытии предвыборной кампании партии ХДС в ландтаг земли Баден-Вюртемберг.
По его словам, он знает об упреках в свой адрес, касающихся того, что был «слишком дружелюбным» с Трампом, передает РИА Новости.
Дональд Трамп в шутку ударил по колену Фридриха Мерца во время встречи в Белом доме 3 марта. Немецкий лидер в ответ рассмеялся, глава США тоже улыбался.
2 февраля Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично комментируя свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.