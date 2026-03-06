Стоматолог перечислила причины обязательного удаления зубов мудрости

Удалять зубы мудрости нет необходимости, если они не создают проблемы в полости рта. Однако в некоторых случаях врачи все же рекомендуют избавиться от них заблаговременно, об этом сообщила в беседе с изданием «Абзац» стоматолог Вероника Мелехова.
«Если на них обширный кариозный процесс, воспаления в области верхушек корней. В некоторых случаях появление зубов мудрости способно создавать проблемы с прикусом. Тогда их удаляют даже в зачаточном состоянии», — отметила медик.
По словам доктора, зубы мудрости также рекомендуется удалить, если они кусают щеки и создают проблемы с пережевыванием пищи.
KP.RU отметил, что не у каждого зубы мудрости прорезываются полностью и часто над ними остается капюшон из тканей десны. И зубная щетка не способна полноценно очистить такие «восьмерки». Зато есть множество бактерий, которые под этими капюшонами начинают строить свои «колонии». Как результат — кариес. Позже появляются осложнения — воспаление челюстных тканей вокруг такого зуба. А затем может развиться и киста.