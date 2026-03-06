Театр Наций выпустил спектакль о женщинах Горького

Через призму любви создатели спектакля рассказывают зрителю о литературе, театре, искусстве и истории XX века, попутно освещая фрагменты из биографии самого Горького. Образ писателя на сцене Театра Наций не материализован. «Парадокс в том, что Горький открывается с нелицеприятных сторон: настолько зачастую он был жесток по отношению к своим женщинам, в чем-то бескомпромиссен, но все героини, хотя и выставляют ему счет, со временем приходят к какой-то бесконечной благодарности за прожитую с ним жизнь. Тут вообще поднимается серьезная тема — тема женщины рядом с большим художником», — констатировал режиссер.