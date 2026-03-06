Театр Наций выпустил спектакль о женщинах Горького

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьера постановки Филиппа Гуревича «Горький. Любовь» прошла 6 марта на Малой сцене Государственного театра наций, передает корреспондент ТАСС.
Впервые спектакль был показан зрителю еще в августе 2025 года на Основной сцене Парка Горького — в рамках фестиваля искусств «Горький +»: его художественным руководителем, как и руководителем Театра Наций, выступает народный артист РФ Евгений Миронов. В основе постановки — одноименная пьеса Екатерины Гуземы, сотканная из писем и воспоминаний современников Горького.
«Что изменилось с летнего показа? Наш художник Ольга Суслова оформила сцену так, что у нас получилась очень камерная, исповедальная история. Меняется и сам тон разговора, потому что в парке все-таки другая энергия, другие визуальные средства. Отчасти изменилось пространство: появился черный кабинет, глянцевый пол», — рассказал после предпоказа «Горький. Любовь» Гуревич.
Ранее в беседе с ТАСС Миронов отмечал, что спектакль объединит четыре любовные истории, соответствующие разным возрастам Горького: 20, 30, 40 и 50 лет. В постановке, соответственно, можно обозначить четыре центральных образа: Ольга Каминская (Анастасия Лебедева), Екатерина Пешкова (Александра Ревенко), Мария Андреева (Лаура Пицхелаури) и Мария Будберг (Анастасия Светлова).
Через призму любви создатели спектакля рассказывают зрителю о литературе, театре, искусстве и истории XX века, попутно освещая фрагменты из биографии самого Горького. Образ писателя на сцене Театра Наций не материализован. «Парадокс в том, что Горький открывается с нелицеприятных сторон: настолько зачастую он был жесток по отношению к своим женщинам, в чем-то бескомпромиссен, но все героини, хотя и выставляют ему счет, со временем приходят к какой-то бесконечной благодарности за прожитую с ним жизнь. Тут вообще поднимается серьезная тема — тема женщины рядом с большим художником», — констатировал режиссер.
На момент премьеры билеты на спектакль «Горький. Любовь» раскуплены до майских показов.