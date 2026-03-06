Во Владикавказе состоялся премьерный показ комедии «Гордость»

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Премьерный показ романтической комедии «Гордость» состоялся во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.
«Жители Владикавказа в числе первых увидели историю о любви, традициях и смелых решениях. Проект онлайн-кинотеатра Wink представили актеры Алана Чочиева, Сослан Фидаров и Алексей Онежин, режиссер Сергей Арутюнян, креативный продюсер Ольга Митина и генеральный продюсер сериала Сергей Бондарчук», — говорится в сообщении.
Восьмисерийная романтическая комедия «Гордость» рассказывает историю талантливого повара-стажера Аланы в исполнении Аланы Чочиевой и мечтательного бармена Макса, которого сыграл Алексей Онежен. Отец требует, чтобы девушка вернулась домой в Осетию и вышла замуж. Чтобы избежать нежеланного брака, она придумывает план: привезти на родину «неудачного жениха» из Москвы — тогда отец точно его отвергнет.
Производством сериала занималась «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «НМГ Студии».
Сериал снимался в Москве и Северной Осетии.
«Осетия очень близка мне по духу — и это чувство легло в основу сериала. Через картину мы стремились донести глубочайшее уважение к региону и его жителям. Особенно ценно, что в работе участвовали многие местные таланты: их вклад сделал проект искренним и живым. Осетия впечатляет своими просторами, природой и, главное, добрыми, гостеприимными людьми. Уверен, регион имеет огромный кинематографический потенциал», — сказал на премьере Бондарчук.