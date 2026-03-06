Во Владикавказе состоялся премьерный показ комедии «Гордость»

«Осетия очень близка мне по духу — и это чувство легло в основу сериала. Через картину мы стремились донести глубочайшее уважение к региону и его жителям. Особенно ценно, что в работе участвовали многие местные таланты: их вклад сделал проект искренним и живым. Осетия впечатляет своими просторами, природой и, главное, добрыми, гостеприимными людьми. Уверен, регион имеет огромный кинематографический потенциал», — сказал на премьере Бондарчук.