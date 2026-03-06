Ричмонд
Сомнолог рассказала, кому не следует спать днем

Сомнолог Гаврилова посоветовала отказаться от дневного сна людям с бессонницей.

Источник: Комсомольская правда

Досыпать днем тем, кто испытывает проблемы с ночным сном, не рекомендуется — это лишь ухудшит бессонницу. Такой совет озвучила в разговоре с aif.ru сомнолог Алена Гаврилова.

— Дневной сон не подходит для людей с бессонницей. Если человек с бессонницей будет спать днем, это может ухудшить качество ночного сна, — пояснила медик.

Врач добавила, что дневной сон должен быть коротким, от 10 до 30 минут. При длительном отдыхе пробуждение будет тяжелым и может вызвать головную боль, ощущение усталости и снижение ясности мышления.

Тем временем эксперты выяснили, что в первую очередь мешает качественному ночному сну — это смещение времени подъема в выходные. Исследование показало, что 50% москвичей встают в выходные на 2 часа позже, а 10% горожан — на 4 часа позже, передает «Москва 24».