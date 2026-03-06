Сомнолог рассказала, кому не следует спать днем

Тем временем эксперты выяснили, что в первую очередь мешает качественному ночному сну — это смещение времени подъема в выходные. Исследование показало, что 50% москвичей встают в выходные на 2 часа позже, а 10% горожан — на 4 часа позже, передает «Москва 24».