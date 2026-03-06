Омский подросток на ВАЗ 2107 пытался уехать от ДПС, но попал под статьи

Преследование пришлось вести во дворах многоквартирников, в частном секторе, а также на территории гаражного комплекса. На улице Дзержинского машина остановилась у одного из домовладений, водитель попытался убежать, но был задержан. Из здания вышла женщина — мать нарушителя. В отношении несовершеннолетнего составили материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Разбирательства идут из-за управления автомобилем без водительского удостоверения, невыполнения требования об остановке, отсутствия страховки и неповиновения полиции.