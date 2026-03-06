Тренер Брабечан посоветовал заменить добавки обычной водой при занятиях спортом

— Большинство людей, которые регулярно ходят в зал, тратят время на подбор протеина, креатина, жиросжигателей и прочих добавок. При этом самый мощный фактор работоспособности — это вода. Если воды недостаточно, охлаждение замедляется, внутренняя температура растет, и усталость приходит заметно раньше, — сказал эксперт.