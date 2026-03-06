Тренер Брабечан посоветовал заменить добавки обычной водой при занятиях спортом

Обычная вода является не менее эффективным средством для высокой работоспособности во время занятий спортом, чем специальные добавки, например протеин или различные жиросжигатели. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
— Большинство людей, которые регулярно ходят в зал, тратят время на подбор протеина, креатина, жиросжигателей и прочих добавок. При этом самый мощный фактор работоспособности — это вода. Если воды недостаточно, охлаждение замедляется, внутренняя температура растет, и усталость приходит заметно раньше, — сказал эксперт.
Тренер отметил, что за 1−2 часа до тренировки стоит выпить 300−500 мл воды небольшими глотками, а непосредственно перед занятием добавить еще около стакана воды. Пить важно и во время тренировки, но небольшими порциями.
Кстати, клинические исследования не подтвердили, что горячая вода обладает жиросжигающим эффектом, передает 360.ru. Однако, она повышает чувство сытости и уменьшает долю сладких напитков.