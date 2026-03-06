Ричмонд
Тренер Брабечан посоветовал заменить добавки обычной водой при занятиях спортом

Если воды недостаточно, усталость приходит заметно раньше.

Источник: Комсомольская правда

Обычная вода является не менее эффективным средством для высокой работоспособности во время занятий спортом, чем специальные добавки, например протеин или различные жиросжигатели. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.

— Большинство людей, которые регулярно ходят в зал, тратят время на подбор протеина, креатина, жиросжигателей и прочих добавок. При этом самый мощный фактор работоспособности — это вода. Если воды недостаточно, охлаждение замедляется, внутренняя температура растет, и усталость приходит заметно раньше, — сказал эксперт.

Тренер отметил, что за 1−2 часа до тренировки стоит выпить 300−500 мл воды небольшими глотками, а непосредственно перед занятием добавить еще около стакана воды. Пить важно и во время тренировки, но небольшими порциями.

Кстати, клинические исследования не подтвердили, что горячая вода обладает жиросжигающим эффектом, передает 360.ru. Однако, она повышает чувство сытости и уменьшает долю сладких напитков.