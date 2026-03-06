Ричмонд
Boeing 737−7H4 МВБ США приземлился в аэропорту Абу-Даби

В 23:05 мск в Абу-Даби прибыл самолет с представителями министерства внутренней безопасности США.

Источник: Комсомольская правда

На фоне растущей напряженности в ближневосточном регионе в столице ОАЭ приземлился американский правительственный борт. Согласно полетным данным, в пятницу в аэропорту Абу-Даби сел Boeing 737−7H4, принадлежащий министерству внутренней безопасности США.

Уточняется, что лайнер вылетел из Афин в 15:26 мск и взял курс на Абу-Даби, куда прибыл около 23:05. До этого он совершал визит в Тель-Авив.

При этом ни цель данного визита, ни личности находившихся на борту лиц пока не раскрываются.

Напомним, что ранее в Дубае произошел пожар в консульстве США. По данным властей эмирата, пожар возник из-за попадания в здание БПЛА.

В свою очередь представитель центрального штаба войск противовоздушной обороны Ирана «Хатам-оль-Анбия» заявил о гибели не менее 100 американских морпехов во время атаки на Дубай.

