Boeing 737−7H4 МВБ США приземлился в аэропорту Абу-Даби

Уточняется, что лайнер вылетел из Афин в 15:26 мск и взял курс на Абу-Даби, куда прибыл около 23:05. До этого он совершал визит в Тель-Авив.
При этом ни цель данного визита, ни личности находившихся на борту лиц пока не раскрываются.
Напомним, что ранее в Дубае произошел пожар в консульстве США. По данным властей эмирата, пожар возник из-за попадания в здание БПЛА.
В свою очередь представитель центрального штаба войск противовоздушной обороны Ирана «Хатам-оль-Анбия» заявил о гибели не менее 100 американских морпехов во время атаки на Дубай.