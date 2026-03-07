Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеринар дал советы по защите питомцев от клещей

Ветеринар Шеляков назвал ошейники от клещей самым неэффективным способом защиты.

Источник: Комсомольская правда

Весной клещи становятся наиболее активными, поэтому важно выбрать способ, который защитит от кровососущих домашних животных. О самых эффективных средствах, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

— Ошейники от блох и клещей — самый неэффективный способ защиты. Клещи иногда спокойно располагаются прямо под ними. Капли на холку — эффективно, но они действуют не больше месяца. Самый надежный, но самый дорогой способ — это специальные таблетки, — считает ветеринар.

Эксперт также отметил эффективность спреев — они действуют немедленно, однако, защитят только при равномерной обработке.

Ранее KP.RU сообщил, что медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Среди регионов, где активизировались насекомые, названы Южный Урал и Калининградская область.