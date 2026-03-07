Ветеринар дал советы по защите питомцев от клещей

Весной клещи становятся наиболее активными, поэтому важно выбрать способ, который защитит от кровососущих домашних животных. О самых эффективных средствах, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.
— Ошейники от блох и клещей — самый неэффективный способ защиты. Клещи иногда спокойно располагаются прямо под ними. Капли на холку — эффективно, но они действуют не больше месяца. Самый надежный, но самый дорогой способ — это специальные таблетки, — считает ветеринар.
Эксперт также отметил эффективность спреев — они действуют немедленно, однако, защитят только при равномерной обработке.
Ранее KP.RU сообщил, что медучреждения РФ уже зафиксировали обращения граждан в связи с укусами клещей. Среди регионов, где активизировались насекомые, названы Южный Урал и Калининградская область.