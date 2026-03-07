Что можно и нельзя делать в Маврикиев день 7 марта, когда варят черную уху

Православная церковь 7 марта вспоминает святого Маврикия. В народе отмечают Маврикиев день. К слову, 7 марта принято готовить специальную черную уху.
Что нельзя делать 7 марта.
Не следует заниматься рукоделием. Оно может спровоцировать обман. Кроме того, в указанную дату не играли свадеб. Предки верили, что это приведет к беде.
Что можно делать 7 марта.
По традиции, 7 марта было принято варить специальную черную уху из карасей, плотвы, пескарей, лещей. Интересно, что рыбу отваривали в огуречном рассоле с пряностями.
Согласно приметам, солнце 7 марта указывает на теплый год. В том случае, если холодная погода, то лето окажется дождливым. Воркующие голубы обещают теплую погоду.
