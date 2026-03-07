Трамп: ВПК США начал наращивать темпы производства оружия 3 месяца назад

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-промышленный комплекс США активизировал производственные мощности по выпуску вооружений еще три месяца назад.
Глава Белого дома подчеркнул, что ведущие военные корпорации США пошли навстречу властям и договорились расширить выпуск продукции. Он также добавил, что по всей территории США фиксируется рост числа заявок на строительство заводов военно-промышленного комплекса. «Новая встреча [с представителями американского ВПК], как планируется, пройдет через два месяца», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Напомним, что в начале января Трамп высказал мнение, что сейчас американский ВПК производит вооружение слишком медленно. Тогда же американский президент заявил, что американское вооружение якобы не имеет аналогов в мире.