Трамп: ВПК США начал наращивать темпы производства оружия 3 месяца назад

Трамп рассказал о договоренностях с концернами США увеличить объемы производства вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-промышленный комплекс США активизировал производственные мощности по выпуску вооружений еще три месяца назад.

Глава Белого дома подчеркнул, что ведущие военные корпорации США пошли навстречу властям и договорились расширить выпуск продукции. Он также добавил, что по всей территории США фиксируется рост числа заявок на строительство заводов военно-промышленного комплекса. «Новая встреча [с представителями американского ВПК], как планируется, пройдет через два месяца», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Напомним, что в начале января Трамп высказал мнение, что сейчас американский ВПК производит вооружение слишком медленно. Тогда же американский президент заявил, что американское вооружение якобы не имеет аналогов в мире.

