Трамп: ВПК США начал наращивать темпы производства оружия 3 месяца назад

Глава Белого дома подчеркнул, что ведущие военные корпорации США пошли навстречу властям и договорились расширить выпуск продукции. Он также добавил, что по всей территории США фиксируется рост числа заявок на строительство заводов военно-промышленного комплекса. «Новая встреча [с представителями американского ВПК], как планируется, пройдет через два месяца», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.