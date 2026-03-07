Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя спать днем на Тараса Дрему, 10 марта

Православные 10 марта чтут память святого Тарасия — патриарха Константинопольского. В народном календаре эту дату прозвали Тарасом Дремой, Тарасом Бессонным или Тарасом Кумашником.

Православные 10 марта чтут память святого Тарасия — патриарха Константинопольского. В народном календаре эту дату прозвали Тарасом Дремой, Тарасом Бессонным или Тарасом Кумашником.

10 марта следует отказаться от дневного и вечернего сна. В противном случае человека может настигнуть страшная лихорадка, называемая кумахой. В фольклоре эту болезнь олицетворяет женщина, живущая со своими сестрами в лесу. Считалось, что она может вселиться в человека во время дремоты, вызывая у него плохое самочувствие, а к вечеру — ломоту в ногах.

В народе верили, что избавиться от этого недуга поможет змеиная шкура — ее достаточно потереть в руках. Кроме того, она способна защитить от негативного влияния всю семью. Хранить ее нужно бережно, иначе можно притянуть к себе тяжелые болезни.

Приметы погоды:

Хорошая погода — лето будет пригожим.

Вороны кричат — лето будет дождливым.

Снег с дождем — к полноводью.

Вороны купаются в лужах — наступит потепление.

Грачи вьют гнезда — погода скоро установится.

Именины отмечают: Федор, Тарас, Антон, Евгений.