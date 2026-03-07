Народный календарь. Почему нельзя спать днем на Тараса Дрему, 10 марта

10 марта следует отказаться от дневного и вечернего сна. В противном случае человека может настигнуть страшная лихорадка, называемая кумахой. В фольклоре эту болезнь олицетворяет женщина, живущая со своими сестрами в лесу. Считалось, что она может вселиться в человека во время дремоты, вызывая у него плохое самочувствие, а к вечеру — ломоту в ногах.