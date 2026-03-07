Ричмонд
Помощник Трампа дал чит-коды в GTA после видео Белого дома с ударами по Ирану

Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану в стиле GTA.

Источник: Комсомольская правда

После того как Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану в стиле GTA, помощник президента США Стивен Чунг поделился чит-кодами на бесконечное оружие в игре.

«L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1», — написал помощник президента США в социальной сети X.

Так Чунг прокомментировал публикацию Белого дома. Администрация президента США разместила видео с атаками по военным целям в Иране, оформленное в стилистике игры GTA: San Andreas.

«Операция эпическая ярость: Уничтожить ракетный арсенал Ирана. Разрушить их флот. Убедиться, что они НИКОГДА не получат ядерное оружие. Заблокировано», — говорится в описании к видео.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Это привело к ракетным атакам со стороны Тегерана на Тель-Авив и американские военные объекты на Ближнем Востоке. Каждый третий погибший в результате американо-израильских ударов — ребенок.

