Помощник Трампа дал чит-коды в GTA после видео Белого дома с ударами по Ирану

После того как Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану в стиле GTA, помощник президента США Стивен Чунг поделился чит-кодами на бесконечное оружие в игре.
«L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1», — написал помощник президента США в социальной сети X.
Так Чунг прокомментировал публикацию Белого дома. Администрация президента США разместила видео с атаками по военным целям в Иране, оформленное в стилистике игры GTA: San Andreas.
«Операция эпическая ярость: Уничтожить ракетный арсенал Ирана. Разрушить их флот. Убедиться, что они НИКОГДА не получат ядерное оружие. Заблокировано», — говорится в описании к видео.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Это привело к ракетным атакам со стороны Тегерана на Тель-Авив и американские военные объекты на Ближнем Востоке. Каждый третий погибший в результате американо-израильских ударов — ребенок.