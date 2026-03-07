Участие сухопутных войск Израиля и США в конфликте на Ближнем Востоке приведет к печальным последствиям: детали

Присутствие сухопутных контингентов США и Израиля в конфликте с Ираном может привести к потере тысяч жизней. Об этом заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.
«США и Израиль значительно превосходят Иран по воздушной мощи и бомбардировкам, но они не могут отправить войска на землю, потому что Иран огромен и насчитывает 92 млн жителей. Это стоило бы им тысяч жизней», — написал эксперт в соцсети Х.
Кроме того, профессор указал на уязвимость позиций президента США Дональда Трампа. Бекки предупредил, что эскалация против Ирана способна привести Америку к глубокому финансовому кризису.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США сам решит, когда от Ирана перестанет исходить угроза. До этого Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции.
В свою очередь американский лидер допустил продление операции против Ирана.