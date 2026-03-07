Азербайджанские дипломаты покинули Иран: Баку начал эвакуацию из Тегерана

Азербайджан эвакуировал сотрудников из посольства страны в Тегеране. Об этом сообщает информагентство Report.
«Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана», — говорится в сообщении.
По данным агентства, дипломаты пересекли государственную границу через пограничный пункт «Астара». В ближайшее время планируется эвакуация других сотрудников посольства.
Ранее Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатов и их семей из посольств в Иордании, Ираке и Бахрейне. Эвакуация затронет только тех сотрудников, чьи обязанности не связаны с выполнением ключевых функций в диппредставительствах.
Как сообщал KP.RU, 39 россиян были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном. Посольство России в Баку уточнило, что 1 марта начался организованный переход граждан РФ через пограничный пункт «Астара».