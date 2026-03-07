Ричмонд
Азербайджанские дипломаты покинули Иран: Баку начал эвакуацию из Тегерана

Report: Азербайджан эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджан эвакуировал сотрудников из посольства страны в Тегеране. Об этом сообщает информагентство Report.

«Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана», — говорится в сообщении.

По данным агентства, дипломаты пересекли государственную границу через пограничный пункт «Астара». В ближайшее время планируется эвакуация других сотрудников посольства.

Ранее Госдепартамент США принял решение об эвакуации части дипломатов и их семей из посольств в Иордании, Ираке и Бахрейне. Эвакуация затронет только тех сотрудников, чьи обязанности не связаны с выполнением ключевых функций в диппредставительствах.

Как сообщал KP.RU, 39 россиян были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном. Посольство России в Баку уточнило, что 1 марта начался организованный переход граждан РФ через пограничный пункт «Астара».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше