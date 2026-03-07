Ричмонд
Армия Ирана сообщила об ударе по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в пятницу, 6 марта, сообщил об ударе по американскому авианосцу.

— Ракетная система Военно-морских сил Ирана выпустила ракету класса «берег — море» по кораблю Соединенных Штатов USS Abraham Lincoln, — сказано в Telegram-канале КСИР.

Последствия нанесенного удара не уточняются. Официальная информация со стороны США пока также не поступала.

В тот же день Иран ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте. Об этом сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия». Командование также добавило, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.

5 марта КСИР сообщил, что Иран якобы снова атаковал авианосец армии США «Авраам Линкольн», который находится в Оманском заливе. Это был второй раз, когда Иран утверждал, что атаковал данный корабль. Первый раз был 1 марта. Тогда КСИР заявил, что авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет.

