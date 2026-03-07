Ошибки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен будут преследовать её, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что речь идёт об ошибках и провалах в энергетической сфере.
«Урсула никогда не признаёт своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать её и в мире, где цены на нефть превышают 100 долларов за баррель», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал материал Politico, где сказано, что фон дер Ляйен на фоне критики со стороны стран ЕС, связанной с ростом цен на энергоносители после начала конфликта в ближневосточном регионе, заявила о курсе «на отказ от ископаемого топлива».
Накануне Дмитриев рассказал, что давление Соединённых Штатов на Российскую Федерацию в энергетической сфере не принесло результатов.
Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев порекомендовал обращаться к руководителям ЕС при остановке поставок российского газа в страны Европы.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.