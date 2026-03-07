Ричмонд
Дмитриев: провалы в энергетике будут преследовать фон дер Ляйен

Ошибки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен будут преследовать её, заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, он уточнил, что речь идёт об энергетической сфере.

Источник: Аргументы и факты

Ошибки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен будут преследовать её, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что речь идёт об ошибках и провалах в энергетической сфере.

«Урсула никогда не признаёт своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать её и в мире, где цены на нефть превышают 100 долларов за баррель», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал материал Politico, где сказано, что фон дер Ляйен на фоне критики со стороны стран ЕС, связанной с ростом цен на энергоносители после начала конфликта в ближневосточном регионе, заявила о курсе «на отказ от ископаемого топлива».

Накануне Дмитриев рассказал, что давление Соединённых Штатов на Российскую Федерацию в энергетической сфере не принесло результатов.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев порекомендовал обращаться к руководителям ЕС при остановке поставок российского газа в страны Европы.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

