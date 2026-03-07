IT-эксперт Кусков предупредил о мошеннической схеме с сюрпризами на 8 марта

«Вторая распространенная схема — рассылка сообщений от имени популярных онлайн-магазинов. — говорит Кусков. — Жертве приходит уведомление о доступном подарке, для получения которого нужно перейти по ссылке и нажать кнопку “Да”. Ссылка ведет на фишинговый сайт, дизайн которого копирует оригинальный маркетплейс, но имеет отличие в доменном имени. Вводя туда свои данные, вы “сливаете их мошенникам”.