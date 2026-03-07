Ричмонд
IT-эксперт Кусков предупредил о мошеннической схеме с сюрпризами на 8 марта

Эксперт по цифровой безопасности предупредил, что мошенники используют праздники как повод «развести» своих жертв.

Источник: Аргументы и факты

В Международный женский день злоумышленники активно используют схемы с фальшивой доставкой цветов и подарков для кражи личных данных и денег россиян. Об этом в беседе с aif.ru сообщил эксперт по цифровой безопасности Денис Кусков.

По словам эксперта, в праздники люди часто теряют бдительность, чем и пользуются аферисты, адаптируя свои стандартные методы. Специалист выделил две основные опасности, подстерегающие женщин 8 Марта.

Первая — злоумышленники звонят жертве под видом курьерской службы и сообщают о доставке сюрприза — цветов или подарка. Чтобы «курьер» мог передать презент, женщину просят назвать код подтверждения из смс.

«Сообщают: “Сейчас к вам есть доставка, необходимо назвать код, который придёт”. Хотя человек никакую доставку не заказывал», — пояснил эксперт. Получив код, мошенники могут получить доступ к аккаунту на Госуслугах, банковским приложениям или мессенджерам жертвы.

«Вторая распространенная схема — рассылка сообщений от имени популярных онлайн-магазинов. — говорит Кусков. — Жертве приходит уведомление о доступном подарке, для получения которого нужно перейти по ссылке и нажать кнопку “Да”. Ссылка ведет на фишинговый сайт, дизайн которого копирует оригинальный маркетплейс, но имеет отличие в доменном имени. Вводя туда свои данные, вы “сливаете их мошенникам”.