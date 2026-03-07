Ричмонд
В трёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Волгограда, Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

Ведомство пояснило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.

