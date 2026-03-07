Мерц назвал причину покорного поведения перед Трампом в Белом доме: вот чего испугался канцлер

Немногим позднее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил недоумение в связи с угрозами Трампа разорвать торговые отношения, прозвучавшими после переговоров американского лидера с канцлером ФРГ. Кроме того, Мадрид подверг критике молчаливую реакцию самого Мерца, который не ответил на высказывания хозяина Белого дома в адрес Испании.