Мерц назвал причину покорного поведения перед Трампом в Белом доме: вот чего испугался канцлер

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал причину своего спокойного поведения на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Мерц заявил, что не стал вступать в пререкания с хозяином Белого дома, так как считает неуместным выяснять отношения перед камерами.
«Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — сказал Мерц на мероприятии в Штокахе.
При этом Мерц признал, что в курсе критики в свой адрес: оппоненты упрекают его в излишней дружелюбности по отношению к президенту США.
3 марта Трамп и Мерц провели переговоры в Овальном кабинете.
Немногим позднее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил недоумение в связи с угрозами Трампа разорвать торговые отношения, прозвучавшими после переговоров американского лидера с канцлером ФРГ. Кроме того, Мадрид подверг критике молчаливую реакцию самого Мерца, который не ответил на высказывания хозяина Белого дома в адрес Испании.