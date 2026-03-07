Ричмонд
Мерц назвал причину покорного поведения перед Трампом в Белом доме: вот чего испугался канцлер

Мерц объяснил своё поведение на встрече с Трампом нежеланием спорить на камеру.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал причину своего спокойного поведения на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Мерц заявил, что не стал вступать в пререкания с хозяином Белого дома, так как считает неуместным выяснять отношения перед камерами.

«Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — сказал Мерц на мероприятии в Штокахе.

При этом Мерц признал, что в курсе критики в свой адрес: оппоненты упрекают его в излишней дружелюбности по отношению к президенту США.

3 марта Трамп и Мерц провели переговоры в Овальном кабинете.

Немногим позднее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил недоумение в связи с угрозами Трампа разорвать торговые отношения, прозвучавшими после переговоров американского лидера с канцлером ФРГ. Кроме того, Мадрид подверг критике молчаливую реакцию самого Мерца, который не ответил на высказывания хозяина Белого дома в адрес Испании.

