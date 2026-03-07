Огонь Паралимпийских игр 2026 года зажгли на церемонии открытия в Италии

В параде атлетов российскую сборную представили лыжница Анастасия Багиян и её ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе Екатерина Пронина. Флаг страны пронесла итальянский волонтёр Анна. Как пояснили организаторы, такое решение было принято в связи с тем, что не все официальные знаменосцы смогли присутствовать на церемонии.