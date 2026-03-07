Обама рассказал, что в молодости воровал в закусочной и питался консервами

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама признался, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать, питаться консервами и воровать в закусочной.
— Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, то хватал несколько крекеров и клал в карман, — рассказал он на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону.
По его словам, это происходило в то время, когда Джексон впервые выдвигался в американские президенты.
— Я тогда только из колледжа выпустился, — вспомнил бывший глава США, передает РИА Новости.
Обама после школы поступил в колледж искусств в Лос-Анджелесе, потом перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1983 году получил степень бакалавра в области искусств. Позже он получил степень юриста в Гарварде.
Джесси Джексон — пастор и борец за гражданские права. В президенты он выдвигался два раза, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Он умер 17 февраля.
