Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обама рассказал, что в молодости воровал в закусочной и питался консервами

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама признался, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать, питаться консервами и воровать в закусочной.

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама признался, что в молодости долг за обучение в университете тяготил его настолько, что приходилось все время работать, питаться консервами и воровать в закусочной.

— Я жил в Нью-Йорке. Работал, чтобы выплатить студенческий долг, ел много тунца из банки и консервированный суп. Если я был в закусочной, то хватал несколько крекеров и клал в карман, — рассказал он на поминальной службе по темнокожему пастору Джесси Джексону.

По его словам, это происходило в то время, когда Джексон впервые выдвигался в американские президенты.

— Я тогда только из колледжа выпустился, — вспомнил бывший глава США, передает РИА Новости.

Обама после школы поступил в колледж искусств в Лос-Анджелесе, потом перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где в 1983 году получил степень бакалавра в области искусств. Позже он получил степень юриста в Гарварде.

Джесси Джексон — пастор и борец за гражданские права. В президенты он выдвигался два раза, впервые в 1984 году, оба раза проигрывал предварительные партийные выборы демократов. Он умер 17 февраля.

Барак Обама ранее объяснил, почему считает реальным существование инопланетных существ. Своим мнением он поделился 16 февраля в соцсети.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше