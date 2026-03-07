Женской сборной Ирана по футболу грозит казнь за отказ исполнять гимн

Женская сборная Ирана по футболу отказалась исполнять государственный гимн перед матчем. За это девушкам грозит смертная казнь. Об этом сообщает The Guardian.
Издание уточняет, что игроки команды Ирана отказались исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа Кубка Азии против Южной Кореи. Это было расценено как акт государственной измены, за который предусмотрена смертная казнь.
Инцидент произошел на фоне усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Матч завершился убедительной победой сборной Южной Кореи, которая забила три гола иранским футболисткам.
Ранее KP.RU сообщал, что в Иране казнили Бахмана Чуби-асла, которого называли «одним из самых значимых шпионов Израиля в стране». Подсудимый подал апелляцию. Однако Верховный суд отклонил ее, оставив в силе смертный приговор по обвинению в «коррупции на земле».