Глава МПК назвал Паралимпийскую деревню примером модели для общества

ВЕРОНА /Италия/, 7 марта. /ТАСС/. Паралимпийская деревня является примером модели для жизни общества, в котором люди свободны от политики. Об этом во время церемония открытия Паралимпиады-2026 в Италии заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
Мероприятие прошло в пятницу в Вероне.
«Четыре года назад я сказал, что меня ужасает то, что происходит в мире, — сказал Парсонс. — К сожалению, ситуация не улучшилась. В мире, где некоторые страны больше известны по именам своих лидеров, я предпочитаю называть страны по именам их спортсменов. Спорт предлагает миру другой путь вперед, другую перспективу. Паралимпийская деревня — это живая модель того, каким должно быть общество: свободное от политики, место, где рады всем, место, которому каждый принадлежит и где каждый важен».
Как ранее сообщал ТАСС, в параде атлетов от российской сборной приняли участие лыжница Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков и атташе делегации Екатерина Пронина.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступят на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.