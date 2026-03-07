В Иране озвучили количество погибших в результате атак США: цифры огромные

Кроме того, Амир-Саид Иравани акцентировал, что Иран не стремится к войне и дальнейшему обострению конфликта. Однако он подчеркнул, что страна никогда не примет решение сдаться.
Ранее Иравани назвал заявление президента США Дональда Трампа о выборе нового верховного лидера Ирана вмешательством извне и нарушением устава ООН.
По словам постпреда, вопрос о том, кто станет следующим верховным лидером, решит исключительно народ Ирана — никакие внешние силы на это не повлияют.
Как накануне передавало издание Axios, Трамп выразил желание лично участвовать в выборе нового лидера Ирана.