В Иране озвучили количество погибших в результате атак США: цифры огромные

Как минимум 1332 человека погибли из-за ударов по Ирану, в их числе 180 детей.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани сообщил, что жертвами американо-израильских ударов стали не менее 1332 человек. Дипломат уточнил, что среди погибших насчитывается свыше 180 детей.

Кроме того, Амир-Саид Иравани акцентировал, что Иран не стремится к войне и дальнейшему обострению конфликта. Однако он подчеркнул, что страна никогда не примет решение сдаться.

Ранее Иравани назвал заявление президента США Дональда Трампа о выборе нового верховного лидера Ирана вмешательством извне и нарушением устава ООН.

По словам постпреда, вопрос о том, кто станет следующим верховным лидером, решит исключительно народ Ирана — никакие внешние силы на это не повлияют.

Как накануне передавало издание Axios, Трамп выразил желание лично участвовать в выборе нового лидера Ирана.

