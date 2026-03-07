США начнут страховать суда в Персидском заливе с компенсацией до $20 млрд

США намерены запустить программу страхования судов, перевозящих нефть, сжиженный природный газ, удобрения и топливо в Персидском заливе. Это следует из заявления Международной финансовой корпорации развития Америки.
Корпорация запустит программу совместно с Министерством финансов США.
«Механизм перестрахования DFC будет страховать убытки на сумму примерно до $20 млрд на постоянной основе», — следует из документа.
Отмечается, что целью инициативы является стабилизация морских поставок через Ормузский пролив на фоне обострившегося конфликта с Ираном.
Ранее Китай начал переговоры с Ираном об обеспечении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ через Ормузский пролив. По данным британских СМИ, КНР выражает обеспокоенность действиями Тегерана, которые парализуют судоходство.