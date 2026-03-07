Ричмонд
Бессент: США не исключают ослабления санкций на российскую нефть

В Минфине США назвали возможную причину ослабления санкций на нефть из РФ.

Источник: Комсомольская правда

На фоне ближневосточного кризиса Вашингтон рассматривает вариант с ослаблением санкционного давления на российскую нефть. С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент.

Днем ранее министерство финансов США разрешило краткосрочные поставки российской нефти в Индию. По словам Бессента, подобный шаг поможет увеличить объемы нефти на рынке на фоне военного конфликта с Ираном.

При этом глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что США позволили Индии покупать нефть у России из-за кризиса в Ормузском проливе.

