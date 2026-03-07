Паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом РФ

Российская делегация в пятницу, 6 марта, вышла под национальным флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.
Мероприятие проходит в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона», который был построен около 30 года нашей эры. Флаги всех делегаций несут волонтеры. Официальными знаменосцами российской сборной, которых показывают в подготовленном для мероприятия видео, выступают лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.
Команда России впервые с 2014 года участвует в церемонии открытия Паралимпийских игр с флагом и гимном.
5 марта министр спорта Франции Марина Феррари сообщила, что Париж не будет отправлять представителей своей страны на открытие Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Причина заключается в допуске российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.
Ситуация с Паралимпийскими играми вызвала претензии и у других государств. Днем ранее сборная ФРГ решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских и белорусских спортсменов.