Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом РФ

Российская делегация в пятницу, 6 марта, вышла под национальным флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Российская делегация в пятницу, 6 марта, вышла под национальным флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Мероприятие проходит в античном амфитеатре «Арена-ди-Верона», который был построен около 30 года нашей эры. Флаги всех делегаций несут волонтеры. Официальными знаменосцами российской сборной, которых показывают в подготовленном для мероприятия видео, выступают лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Команда России впервые с 2014 года участвует в церемонии открытия Паралимпийских игр с флагом и гимном.

5 марта министр спорта Франции Марина Феррари сообщила, что Париж не будет отправлять представителей своей страны на открытие Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Причина заключается в допуске российских и белорусских спортсменов с флагом и гимном.

Ситуация с Паралимпийскими играми вызвала претензии и у других государств. Днем ранее сборная ФРГ решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских и белорусских спортсменов.