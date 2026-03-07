Не просто «попкорновая болезнь»: Врач предупредила о страшных последствиях курения сгоревшего вейпа

Нужно понимать, что даже вещества, выделяемые жжёным пластиком, и вещества, выделяемые компонентами, которые я выше перечислила, очень вредны и являются канцерогенными. Вкус сгоревшей сигареты может быть также неприятным, если произошёл перегрев самой жидкости для вейпа, которая чаще всего содержит пропиленгликоль и глицерин. При горении будет выделяться формальдегид и акролеин. Это очень сильные канцерогены, способствующие развитию рака.