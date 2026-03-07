Ричмонд
В России начались длинные выходные по случаю 8 марта

В России начались трёхдневные выходные.

Источник: Комсомольская правда

В России стартовали продолжительные выходные, приуроченные к Международному женскому дню. Граждане РФ будут отдыхать с 7 по 9 марта. Об этом напомнила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права, юридического института РУДН Анна Покровская.

«Если праздничный нерабочий день совпадает с выходным, дополнительный выходной переносится на следующий рабочий день. Таким образом, россияне получат полноценные длинные выходные», — рассказал эксперт для РИА Новости.

Как подчеркнула Покровская, компаниям необходимо корректировать графики и зарплату сотрудников с учетом переноса праздничного дня. Кроме того, эксперт добавила, что после мини-каникул россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.

В свою очередь синоптик Людмила Паршина спрогнозировала, что до конца марта в Москве возможно похолодание до −10 градусов.

Как стало известно ранее, самым желаемым подарком на 8 марта стали цветы.

