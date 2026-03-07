Житель Днепропетровска ударил ножом сотрудников ТЦК

В Днепропетровске мужчина напал с ножом на двух сотрудников территориального центра комплектования, об этом рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Нападение произошло во время рейда ТЦК по поиску уклонистов от службы в Вооружённых силах Украины.
«Во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанёс ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК», — говорится в сообщении.
Сотрудники ТЦК получили ранения, они госпитализированы. Из сообщения следует, что мужчина задержан. При его задержании произошла стрельба: «один из военнослужащих произвёл несколько выстрелов в воздух».
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину. Украинские силовики изъяли служебный автомобиль со следами крови погибшего. Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны три сотрудника военкомата, которых задержали.