Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент заявил, что США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

Соединенные Штаты Америки могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении нефти из России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Соединенные Штаты Америки могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении нефти из России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

— Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы дали Индии разрешение на прием российской нефти. Мы также можем вывести из-под санкций и другую нефть из РФ, — заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт ранее объяснил, почему Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из РФ. По его словам, к такому решению американские политики пришли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественные энергетические компании на фоне отказа Европы от газа готовы выйти на рынки других государств.

3 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари сообщил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Страна не допустит, чтобы «нефть покинула регион».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше