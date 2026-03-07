Бессент заявил, что США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

Соединенные Штаты Америки могут принять решение о дальнейшем ослаблении санкций в отношении нефти из России. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
— Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы дали Индии разрешение на прием российской нефти. Мы также можем вывести из-под санкций и другую нефть из РФ, — заявил он в интервью телеканалу Fox Business.
Министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт ранее объяснил, почему Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из РФ. По его словам, к такому решению американские политики пришли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественные энергетические компании на фоне отказа Европы от газа готовы выйти на рынки других государств.
3 марта советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари сообщил, что Иран не пропустит через Ормузский пролив ни одно судно. Страна не допустит, чтобы «нефть покинула регион».