FT: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атаки

Некоторые суда, находящиеся в Персидском заливе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, пытаются снизить риск нападений, выдавая себя за китайские. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информацию сервиса отслеживания морских перевозок MarineTraffic.
По данным издания, корабли используют транспондеры для передачи изменённых данных, указывая, что принадлежат китайским владельцам или имеют китайский экипаж. Такая тактика, как предполагается, применяется для того, чтобы избежать атак в зоне повышенной напряженности.
Отмечается, что за последнюю неделю как минимум десять судов изменили передаваемую информацию о себе. Помимо этого, некоторые экипажи прибегают к манипуляциям с GPS-сигналами, пытаясь запутать системы наведения управляемого оружия. В результате на сервисах отслеживания такие суда могут отображаться как находящиеся практически в одной точке.
Ранее иранские военные с начала конфликта с США и Израилем нанесли удары более чем по десяти судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив.