FT: суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атаки

Отмечается, что за последнюю неделю как минимум десять судов изменили передаваемую информацию о себе. Помимо этого, некоторые экипажи прибегают к манипуляциям с GPS-сигналами, пытаясь запутать системы наведения управляемого оружия. В результате на сервисах отслеживания такие суда могут отображаться как находящиеся практически в одной точке.