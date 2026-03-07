Ричмонд
Вблизи Треллеборга в Швеции задержали грузовое судно Caffa под флагом Гвинеи

Задержанное у берегов Швеции грузовое судно Caffa находится в санкционном списке Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Швеции у берегов Треллеборга задержали грузовое судно Caffa под гвинейским флагом. Как сообщается в пресс-релизе береговой охраны Швеции, операция была проведена совместно с полицией королевства.

По данным береговой охраны, судно находится в состоянии технической непригодности к плаванию.

«Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг», — сообщил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Как передает телеканал SVT, судно направлялось из Касабланки (Марокко) в Санкт-Петербург.

Ранее KP.RU писал, что Япония задержала китайское рыболовецкое судно, инцидент произошел впервые с 2022 года. До этого сообщалось о задержании французами танкера «Гринч» в нейтральных водах Средиземного моря.