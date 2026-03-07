Fars: Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой войны

Иран ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте. Об этом сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия». Командование добавило, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.