Fars: Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой войны

Соединенные Штаты использовали против Ирана вооружение, которое хранилось «для третьей мировой войны». Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил официальный представитель генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, передает агентство Fars.
— США испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, — цитирует его издание в Telegram-канале.
Иран намерен применить против Штатов и Израиля более современное вооружение, подчеркнул Шекарчи.
В тот же день корпус стражей исламской революции сообщил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Последствия нанесенного удара не уточнялись. Официальной информации со стороны США также не поступало.
Иран ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте. Об этом сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия». Командование добавило, что в ближайшие дни удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.