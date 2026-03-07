Ричмонд
Иран атаковал американскую базу «Виктория» в Ираке

На американской базе «Виктория» начался пожар после удара Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американская военная база «Виктория» в Ираке была вновь атакована иранским дроном. Об этом сообщает телеканал Press TV, прикрепляя соответствующие кадры.

«На американской военной базе Виктория в Багдаде, Ирак, начался пожар после удара беспилотника», — говорится в сообщении в социальной сети X.

После удара на территории базы начался пожар. На опубликованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся над «Викторией». Это уже не первый случай атак на объекты США в регионе.

Ранее Иран провел атаку беспилотниками на авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон израильских Военно-воздушных сил. Также иранские ВМС нанесли удар дронами по военной базе США в Кувейте.

Также вооруженные силы Ирана атаковали нефтяной танкер, который плавал под флагом США, у берегов Кувейта. В результате удара на судне возник пожар.

