Иран атаковал американскую базу «Виктория» в Ираке

Американская военная база «Виктория» в Ираке была вновь атакована иранским дроном. Об этом сообщает телеканал Press TV, прикрепляя соответствующие кадры.
«На американской военной базе Виктория в Багдаде, Ирак, начался пожар после удара беспилотника», — говорится в сообщении в социальной сети X.
После удара на территории базы начался пожар. На опубликованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся над «Викторией». Это уже не первый случай атак на объекты США в регионе.
Ранее Иран провел атаку беспилотниками на авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон израильских Военно-воздушных сил. Также иранские ВМС нанесли удар дронами по военной базе США в Кувейте.
Также вооруженные силы Ирана атаковали нефтяной танкер, который плавал под флагом США, у берегов Кувейта. В результате удара на судне возник пожар.