Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран отреагировал на сообщения об атаке на Азербайджан: что сказал президент

Пезешкиан назвал слухами информацию об ударе по Азербайджану.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран официально опроверг информацию об атаке на Азербайджан. По заявлению президента Ирана Масуда Пезешкиана в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подобные сообщения являются «слухами».

«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», — говорится в сообщении офиса главы иранского правительства.

По данным информагентства Report, Азербайджан начал эвакуацию сотрудников из посольства страны в Тегеране.

Как ранее стало известно, летевший со стороны Ирана дрон упал на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане. Тогда Минобороны страны пообещало ответить на удары дронов из Ирана.

Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что в стране предотвратили теракты, якобы планировавшиеся КСИР.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше