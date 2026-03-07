Иран отреагировал на сообщения об атаке на Азербайджан: что сказал президент

Тегеран официально опроверг информацию об атаке на Азербайджан. По заявлению президента Ирана Масуда Пезешкиана в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, подобные сообщения являются «слухами».
«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», — говорится в сообщении офиса главы иранского правительства.
По данным информагентства Report, Азербайджан начал эвакуацию сотрудников из посольства страны в Тегеране.
Как ранее стало известно, летевший со стороны Ирана дрон упал на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане. Тогда Минобороны страны пообещало ответить на удары дронов из Ирана.
Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что в стране предотвратили теракты, якобы планировавшиеся КСИР.