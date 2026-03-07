В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников в Telegram накануне 8 Марта

Чиновник призвал пользователей внимательнее относиться к подобным сообщениям. Он подчеркнул, что организаторы концертов распространяют билеты только через официальные сайты и проверенные сервисы. Если приглашение приходит от неизвестного аккаунта и сопровождается подозрительной ссылкой или просьбой указать банковские данные для получения «бесплатного билета», почти всегда речь идёт о мошеннической схеме. В такой ситуации лучше проигнорировать сообщение и не переходить по ссылке.