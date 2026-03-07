«Смертоносная атака»: в Ормузском проливе погибли четыре моряка при ударе по судну

Четыре моряка погибли, еще трое получили ранения в результате атаки, совершенной 6 марта на судно в Ормузском проливе. Об этом сообщил генсек Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.
ИМО уточнила, что пострадал 26-метровый буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ.
«Я встревожен и глубоко опечален известиями о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся сообщениям, по меньшей мере четыре моряка погибли и трое получили тяжелые ранения», — сказал генсек.
Домингес добавил, что это неприемлемо. Он призвал все стороны принять меры для защиты моряков, их прав и благополучия, а также обеспечить свободу судоходства в соответствии с международным правом.
Ранее замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Иран не закрывал Ормузский пролив для судоходства. Он подчеркнул, что все суда действуют в строгом соответствии с международными протоколами.