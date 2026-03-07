«Смертоносная атака»: в Ормузском проливе погибли четыре моряка при ударе по судну

«Я встревожен и глубоко опечален известиями о смертоносной атаке на судно в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по имеющимся сообщениям, по меньшей мере четыре моряка погибли и трое получили тяжелые ранения», — сказал генсек.