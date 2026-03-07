Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС США заявили, что потопили или повредили 43 корабля Ирана с начала операции

США заявляют о поражении более 3 тысяч целей в ходе конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

С начала американской военной операции против Ирана было потоплено или повреждено 43 иранских корабля. Об этом заявила пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США.

«Поражены более 3 тыс. целей. Разрушены или повреждены 43 иранских корабля», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Ранее флагманский фрегат IRIS Dena ВМС Ирана был потоплен американской торпедой стоимостью 4,2 млн долларов. Подводная лодка США выпустила по иранскому военному кораблю торпеду с боеголовкой весом около 300 кг.

Как писал KP.RU, американские удары по судам в международных водах способствуют расширению конфликта на Ближнем Востоке. Эти атаки наращивают напряжение в регионе. Китайские военные эксперты считают удар по иранскому кораблю частью заранее спланированной операции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше