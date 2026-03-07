ВС США заявили, что потопили или повредили 43 корабля Ирана с начала операции

«Поражены более 3 тыс. целей. Разрушены или повреждены 43 иранских корабля», — говорится в сообщении командования в социальной сети X.
Ранее флагманский фрегат IRIS Dena ВМС Ирана был потоплен американской торпедой стоимостью 4,2 млн долларов. Подводная лодка США выпустила по иранскому военному кораблю торпеду с боеголовкой весом около 300 кг.
Как писал KP.RU, американские удары по судам в международных водах способствуют расширению конфликта на Ближнем Востоке. Эти атаки наращивают напряжение в регионе. Китайские военные эксперты считают удар по иранскому кораблю частью заранее спланированной операции.