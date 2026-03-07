Ричмонд
ВМС США могут начать сопровождать суда через Ормузский пролив в течение 2 недель

Минфин США рассказал о планах по охране кораблей, следующих через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

ВМС США могут начать сопровождение кораблей через Ормузский пролив в течение двух недель. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Я полагаю, что это является вопросом, не знаю, одной или двух недель, но мы уже на пути к его разрешению», — сообщил Бессент для телеканала Fox Business.

Бессент добавил, что в этом вопросе Вашингтон будет опираться на данные и рекомендации, поступающие от Центрального командования.

По данным КСИР на 4 марта, Иран установил полный контроль над Ормузским проливом.

В свою очередь агентство Reuters писало, что Пекин начал диалог с Ираном о гарантиях безопасного транзита танкеров с нефтью и сжиженным природным газом из Катара через Ормузский пролив.

При этом накануне президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон якобы решил проблему судоходства через Ормузский пролив.

