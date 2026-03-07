Ричмонд
Футболисткам из Ирана грозит смертная казнь за отказ петь гимн на Кубке Азии

Женская иранская сборная по футболу отказалась исполнять гимн своей страны перед матчем группового этапа Кубка Азии против Южной Кореи. Произошедшее приравняли к госизмене, которая карается смертной казнью. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщило издание The Guardian.

Матч прошел 2 марта в австралийском городе Голд-Косте. Он завершился поражением команды Ирана со счетом 0:3. Перед началом игры иранские спортсменки отказались от исполнения гимна — они стояли молча под его мелодию.

— Политический жест футболисток обернулся обвинением в госизмене, за которую в Иране предусмотрена смертная казнь. Протест восприняли враждебно и на местном телевидении, девушек назвали «предательницами военного времени», а их действия — «вершиной бесчестия», — сказано в статье.

Исполнительный директор Совета по делам беженцев Австралии Пол Пауэр высказался, что в случае возвращения на родину девушкам «будет угрожать опасность».

3 марта сообщалось, что футболистки сборной Ирана отказались исполнять гимн во время открытия матча Кубка Азии. Спортсменки во главе с капитаном перед началом матча против Южной Кореи сохранили молчание. При этом тренер сборной в этот момент улыбалась.

Пользователи Сети поддержали девушек. В социальных сетях писали, что «именно так должен выглядеть настоящий феминизм».

